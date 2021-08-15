ثقافة البحر الأحمر تحتفل بالسنة الهجرية الجديدة

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بمناسبة رأس السنة الهجرية بثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، حيث نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان «هجرة الرسول (ص)» تحدث خلالها الشيخ عادل ياسر عن خرج الرسول من مكة إلى المدينة مهاجراً مع صاحبه أبي بكر في العام الثالث عشر من البعثة، وما مثلته من تحول في حياة البشرية، وتاريخاً يؤرخ به المسلمون أحداثهم.

وبقصر ثقافة الغردقه أقيم عرض فني لفرقة الغردقه للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق، حيث قدمت الفرقة فلكلور نوبي، أغنية تراثية اهلا وسهلا، فلكلور الفلاحين، رقصة الحنة الريفي، رقصة الصيادين، فقره حظ تراثية.

كما عقدت محاضرة بعنوان «برنامج زووم» وشرحت فيها المدربة إيمان زين العابدين كيفية استخدام برنامج الزووم في نظام التعلم عن بعد، إلى جانب ورشة أداء حركي للأطفال رواد قصر ثقافة الغردقه بطريقه منظمة باستخدام الموسيقي وتنشيط الدورة الدموية وجميع أجهزة الجسم، مع مدربة الورشة الفنانة نهال نبيل أحمد، كما بثت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر عبيد طربوش تضمنت قصائد بالعامية المصرية، بينما أقام بيت ثقافة أم الحويطات يوم مفتوح للأطفال تضمن قراءة حره ألعاب ترفيهية.