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استشاري قلب: الرياضة تضبط الحالة المزاجية

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استشاري قلب: الرياضة تضبط الحالة المزاجية استشاري قلب: الرياضة تضبط الحالة المزاجية

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شدد الدكتور أحمد الوكيل، استشاري جراحة القلب بكلية طب القصر العيني، على ضرورة طمأنة أهل مريض القلب قبل القيام بجراحة القلب المفتوح، خاصة وأنه سيعاني من قلة الشهية بعد إجراء العملية لعدة أيام.

ولفت «الوكيل»، خلال حواره مع على الطواب، ببرنامج «شارع القلب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إلى ضرورة أن يمارس مريض السمنة السير على قدميه، لأن هذه الرياضة تضبط الحالة المزاجية بصورة كبيرة، وتعمل على تفعيل الدورة الدموية.

ولفت إلى أن العضو الذي لا يستخدم يضمر، ولهذا هناك ضرورة للحرص على ممارسة الرياضة، لكي تعمل أجهزة الجسم بكفاءة، والحفاظ على سلامة القلب.

المصرى اليوم

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