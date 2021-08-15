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28 أغسطس بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة بـ«تجارة القناة»

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28 أغسطس بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة بـ«تجارة القناة» 28 أغسطس بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة بـ«تجارة القناة»

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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن موعد بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة المميزة بكلية التجارة.

موضحا أنها تبدأ ٢٨ أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر القادم، وذلك للعام الأكاديمي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وشدد زكي على أن امتحانات الفصل الصيفي للبرامج الجديدة تسير وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن من حق عميد الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان إن يخرج الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش، ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان، في باقي المواد، ويحال إلى مجلس تأديب.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على الطالب إبراز كارنيه الكلية كأساس لدخول الامتحان، وتقدم الاعتذارات قبل موعد الامتحان بوقت كاف، ولن يتم النظر لأي عذر يقدم أثناء أو بعد الامتحان وذلك وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، موضحا أنه لن يسمح بدخول الطالب بعد بداية الامتحان باكثر من خمس دقائق.

وتابعت الدكتورة هدى عبدالله وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب أنه غير مسموح باصطحاب التليفون المحمول، أو التدخين داخل لجان الامتحان.

وأفاد الدكتور محمد أبوالعلا منسق شعبة اللغة الإنجليزية ومنسق عام البرامج الجديدة أن الامتحانات تبدأ يوم السبت ٢٨ أغسطس، والإثنين ٣٠ اغسطس، وتنتهي الأربعاء الأول من سبتمبر، وذلك للمستويين الأول والثاني.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة عبير رياض منسق برنامج الساعات المعتمدة أن الامتحانات تتم في الفترة الصباحية من العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهرا مع مراعاة تطهير اللجان، واتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة حفاظا على صحة وأمان الطلاب والطالبات ضد .

المصرى اليوم

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