أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها

Print
أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها
قائد "القيادة المركزية" يصل لمنطقة الخليج لإدارة الوضع

أمريكا قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان لإجلاء موظفي سفارتها

‬ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر عسكرية ودبلوماسية، أن واشنطن قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، لتكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان.

وبينت القناة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج اليوم لإدارة الوضع، وفقاً لـ" اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية

لافروف يؤكد تقارب مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية