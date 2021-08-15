أرقام توتنهام ومانشستر سيتي: السبيرز يحافظون على عقدتهم لـ جوارديولا

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أستهل مانشستر سيتي موسمه الجديد في البريميرليج بالخسارة خارج قواعده ضد توتنهام بهدف نظيف، في ختام مباريات الجولة الأولى من موسم 2021/2022.

وعجز حامل اللقب عن فك شفرات دفاع أصحاب الأرض وفشلوا في هز شباكهم، في مباراة شهدت متاعب هجومية واضحة لفريق المدرب بيب جوارديولا الذي سدد في 4 مناسبات على مرمى أصحاب الأرض طوال ال90 دقيقة (جميعهم في الشوط الثاني).

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وبدون أي تسديدات على المرمى، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق الجناح الكوري، سون هيونج مين، وحافظوا على تقدمهم حتى صافرة نهاية المباراة، ليتعرض حامل اللقب لخسارة في الجولة الإفتتاحية من الموسم الجديد في البريميرليج.

نجم المباراة

حصل الحارس الفرنسي هوجو لوريس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد تصدي حارس توتنهام ل4 محاولات من مانشستر سيتي ليحافظ على نظافة شباك فريقه ويلعب دورًا هامًا في خروج السبيرز بالنقاط الثلاث من المباراة.

أبرز الأرقام والإحصائيات

- فقط ضد ساوثهامبتون (11) سجل سون هيونج مين أهدافًا أكثر مما سجله ضد مانشستر سيتي (7) في جميع المسابقات مع توتنهام، بينما سجل جيمي فاردي (9) أهدافًا أكثر في جميع المسابقات ضد مان سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا أكثر من الكوري (7).

- هذه هي المرة الثالثة فقط التي يخسر فيها حامل اللقب في المباراة الإفتتاحية لموسم من البريميرليج، بعد ليستر سيتي في موسم 2016/2017 (ضد هال سيتي) وتشيلسي في موسم 2017/2018 (ضد بيرنلي).

- لا يوجد مدرب هزم مانشستر سيتي في البريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا أكثر من نونو سانتو (3: كذلك يورجن كلوب، أولي جونار سولشاير وجوزيه مورينيو).

- هذه هي المرة الرابعة التي يواجه فيها توتنهام مانشستر سيتي في الجولة الإفتتاحية من موسم في الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها، مع عدم تلقيه الخسارة في جميع هذه المواجهات (فازا في 1990 و2021، وتعادلوا في 1995 و2010).

- مانشستر سيتي خسر جميع المباريات ال4 التي لعبها خارج قواعده ضد توتنهام في مختلف البطولات.

- خسر بيب جوارديولا مباريات خارج أرضه أمام توتنهام في جميع المسابقات أكثر من أي خصم آخر خارج أرضه (5). جميع هذه الهزائم الخمسة تحققت أثناء تدريبه لمانشستر سيتي.