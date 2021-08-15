بث مباشر برشلونة (0)-(0) ريال سوسيداد .. لحظة بلحظة

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يواجه برشلونة منافسه فريق ريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.
ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الإسبانية خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات داخل الملعب وخارجه.
ويدخل المدرب الهولندي رونالد كومان مباراة ريال سوسيداد بالتشكيل التالي:
حارس المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجينو ديست – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي.
في انتظار بداية المباراة.
انطلاق اللقاء.