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قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

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قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان قطر تدعو لوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار وانتقال سلمي للسلطة في أفغانستان

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تابعت دولة قطر عن كثب التطورات المتسارعة للأوضاع في العاصمة الأفغانية كابول، داعية إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في كافة الأراضي الأفغانية.

وأكدت دولة قطر، في بيان على لسان وزارة الخارجية، مساء السبت، على ضرورة العمل عاجلا على انتقال سلمي للسلطة يمهد لتسوية سياسية شاملة تستوعب كافة الأطراف الأفغانية وتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشددت دولة قطر على ضرورة ضمان سلامة المدنيين في كافة الأراضي الأفغانية.

وجددت التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لإحلال السلام الدائم في أفغانستان بما يحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار والتطور.

المصرى اليوم

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