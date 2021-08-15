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الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا

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الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا الإمارات: نعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطاراتنا

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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تعمل على تسهيل إجلاء عدة بعثات دبلوماسية في أفغانستان عبر مطارات الإمارات.

وقالت في بيان، مساء السبت، إنها تعمل على تسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية التابعة لفرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا وأمريكا وألمانيا ومصر من أفغانستان.

فيما أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة داعية المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فوراً.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي الأحد استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين من خلال سفارتيها في أوزبكستان وباكستان.

ودخلت عناصر حركة طالبان العاصمة الافغانية كابول مساء الأحد .

المصرى اليوم

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