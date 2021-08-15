وكيل "حقوق النواب" يرحب بقرار تطعيم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات قبل بدء العام الجديد

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رحب النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، الأحد، إنه سبق وأن تحدث بشأن أهمية هذه الخطوة، حرصًا على صحة وسلامة مكونات العملية التعليمية سواء بمراحل التعليم الأساسى أو العام أو الجامعى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنجح دائمًا في تحقيق المعادلة الأصعب في كل التحديات بشأن الإلتزام بالتدابير اللازمة مع استمرار العمل.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على استمرار العملية التعليمية بالحفاظ على صحة وسلامة جميع مكوناتها وأفرادها، دون تعطيل أو حتى حتى العمل أون لاين، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مراعاة كافة التدابير الاحترازية أيضا أثناء العام الدراسى.

وثمن عضو مجلس النواب، جهود الدولة المصرية على ما تبذله لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين بداية من الأطقم الطبية والعاملين لحمايتهم من الإصابة بالعدوى لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة، مع إتاحة مراكز مختلفة لتوفير اللقاحات لجموع المواطنين على مستوى الجمهورية وأيضا إنهاء إجراءات راغبى السفر للخارج.