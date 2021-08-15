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المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان

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المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان المشدد 3 سنوات لـ متهمين وبراءة آخر في اتهامهم بـ«تهريب المهاجرين» لليونان

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه، وبراءة آخر في اتهامهم تهريب المهاجرين لديوان وإيطاليا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم تأسيس جماعة إجرامية تخصصت في الشروع بتهريب المجني عليهم الذين لم يتجاوزا الثامنة عشرة من أعمارهم إلى دولتي إيطاليا واليونان.

البداية كانت ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بتأسيس المتهمين جماعة إجرامية تخصّصت في تهريب ضحاياهم إلى دولتي إيطاليا واليونان لطريقة غير مشروعة، وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات وألقى القبض على المتهمين.

المصرى اليوم

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