أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر

Print
عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الرئيس عبدالفتاح بدأ السعي مبكرا لتوفير لقاحات قبل انتشارها في العالم ونجح بعلاقات سياسية في توفير اللقاحات للمصريين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توجيه الرئيس بتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين يأتي في إطار الاهتمام بتطعيم كل الشعب المصري.

وتابع في تصريحاته بأن الإقبال أصبح كبيرا على تلقي اللقاحات عكس بداية توفير اللقاح في مؤكدا أن الحاجة إلى الحصول على اللقاح الذي يتم منحه مرة واحدة مثل جونسون يلقى إقبال من المسافرين للحصول على شهادة معتمدة للسفر.

وأوضح أن كميات اللقاحات تتوالى على مصر فضلا عن تصنيع كميات محليا، مؤكدا أن الأولوية معروفة وهناك قواعد تنظم تطعيم المواطنين وهو ما يفسر شكوى من قام بالتسجيل ولم تصله رسالة الحصول على اللقاح حتى الآن.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن بعض الدول بها تطعيمات إجبارية لأمراض مختلفة ولكن كورونا فيروس ووباء عالمي مشيرا إلى أن الاتجاه حاليا عالميا عدم الحديث عن الجرعة التنشيطية الثالثة حتى يتم ترك الفرصة للدول التي لم تحصل على كميات للجرعتين الأولى والثانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

موسيماني يوجه رسالة نارية للاعبي الأهلي بعد ضياع لقب الدوري المصري 2021

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه

رسمياً.. الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 13 بتاريخه