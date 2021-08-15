عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ السعي مبكرا لتوفير لقاحات قبل انتشارها في العالم ونجح بعلاقات سياسية في توفير اللقاحات للمصريين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن توجيه الرئيس بتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والموظفين يأتي في إطار الاهتمام بتطعيم كل الشعب المصري.

وتابع في تصريحاته بأن الإقبال أصبح كبيرا على تلقي اللقاحات عكس بداية توفير اللقاح في مصر مؤكدا أن الحاجة إلى الحصول على اللقاح الذي يتم منحه مرة واحدة مثل جونسون يلقى إقبال من المسافرين للحصول على شهادة معتمدة للسفر.

وأوضح أن كميات اللقاحات تتوالى على مصر فضلا عن تصنيع كميات محليا، مؤكدا أن الأولوية معروفة وهناك قواعد تنظم تطعيم المواطنين وهو ما يفسر شكوى من قام بالتسجيل ولم تصله رسالة الحصول على اللقاح حتى الآن.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن بعض الدول بها تطعيمات إجبارية لأمراض مختلفة ولكن كورونا فيروس ووباء عالمي مشيرا إلى أن الاتجاه حاليا عالميا عدم الحديث عن الجرعة التنشيطية الثالثة حتى يتم ترك الفرصة للدول التي لم تحصل على كميات للجرعتين الأولى والثانية.