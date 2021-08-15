«مبادئ الحاسب الآلي» محاضرة بثقافة السويس

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث أقام نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان «مبادئ الحاسب الآلي» ألقاتها شيماء عبدالحكيم، حيث تحدثت بشكل عام عن الحاسب وتأثيره على حياتنا، فهو أصبح واضحاً بسلبياته وإيجابياته، ومهما كان له من سلبيات فلا أحد ينكر الإضافات النوعية والإيجابية على كل مجالات الحياة التي يقوم بها الحاسب بأشكاله المختلفة، وأن ذلك يدلل على أهمية رفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمع بمختلف أماكن تواجدهم، وذلك لأن استخدام الحاسب يمس جميع جوانب حياتهم الوظيفية والاجتماعية والعلمية والمهنية، اعقب ذلك التحدث عن أجيال الخمس للحاسب الآلي، ثم معرفة أجزاء الحاسب والوحدات ووظائفها والتطبيق عليها، ثم عن معرفه سطح المكتب ومحتوياته وعن معرفه برامج الكتابة والرسم والتصميم.