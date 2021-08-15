95 % النسبة العامة للنجاح ببيطري جامعة قناة السويس

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اعتمد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس نتيجة بكالوريوس الطب البيطرى بجامعة قناة السويس حيث بلغت النسبة العامة للنجاح ٩٥.١٥%.

هذا وحرص زكي علي تقديم التهنئة للطلاب الخريجين عامة و العشر الأوائل خاصه متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إجمالى عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٤ طلاب وطالبات حصل 6 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف، و13 طالبًا على تقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف، و٢٤طالب على جيدجدا،٣٧طالب حصلوا على تقدير جيد، و18 طالبا على تقدير مقبول.

كما أعلنت الدكتوره داليا منصور عميد كليه الطب البيطري أسماء العشرة الأوائل حيث حصلت الطالب باسل إسماعيل ابو المجد علي المركز الأول ، وبالمركز الثاني الطالبة هندام عبد الرازق وحصلت الطالبه الاء اشرف محمود علي المركز الثالث ،أما المركز الرابع فحصل علية الطالب كريم محمود ابراهيم، وبالمركز الخامس جاءت الطالبة امانى شعبان مبارك، وبالمركز السادس حصلت عليه الطالبه ندى محمد احمد وحصل جميعهم علي تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف.

وتابعت الدكتوره امينه دسوقي وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب معلنا حصول الطالبه فاطمه مدحت محمد علي المركز السابع بينما حصلت الطالبة ايه الغريب محمد علي المركز الثامن ، وجاء بالمركز التاسع الطالبه ندى جاد محمد ، وبالمركز العاشر جاءت الطالبة خلود عيد ابراهيم حصل جميعهم على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.

وصرح الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلنة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي:

ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.