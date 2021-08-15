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وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كل التسهيلات للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي- برينت تأميني- صورة الموقف من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة.
وقال مديرو المديريات إنه تسهيلا للأمور على الشباب فقد أصدروا التوجيهات لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار لهم.
وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لاجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط وأن المعاينات سوف تتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل ان تكون مساحة المحل 30متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي اخر او بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وان يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.
من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ان عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، وأشار إلى ان المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكداً أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.
وتلقى معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتي تقريراً من المركز الإعلامي حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح منافذ جمعيتي، وأفاد أن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة اضافة إلى تقديم نماذج الإقرارات لهم مجاناً، وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري المديريات يتابعون لحظياً ما يتم على الأرض بعد قرار الدكتور على المصيلحي ببدء الاجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.