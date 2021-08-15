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وجه الدكتور على المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كل التسهيلات ‏للشباب المتقدم بحافظة أوراقه لفتح منفذ جمعيتي، وتشمل حافظة المستندات صورة من المؤهل الدراسي- برينت تأميني- صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة.

وقال مديرو ‏المديريات إنه تسهيلا للأمور على الشباب فقد أصدروا التوجيهات ‏لمكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار ‏لهم.

وأشاروا إلى أنه بعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لاجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط وأن المعاينات سوف ‏تتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل ان ‏تكون مساحة المحل 30متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي اخر ‏او بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وان يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ‏ان عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، وأشار ‏إلى ان المشروع من المشروعات الكبيرة التي تهدف إلى توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، مؤكداً أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على ‏الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.‏

وتلقى معاون الوزير ومدير مشروع ‏جمعيتي تقريراً من المركز الإعلامي ‏حول التسهيلات المقدمة للشباب المتقدمين بحافظة المستندات لفتح ‏منافذ جمعيتي، وأفاد أن مكاتب التموين بكل المحافظات قد فتحت ‏ابوابها للشباب وتقدم لهم كل التسهيلات المطلوبة اضافة إلى تقديم ‏نماذج الإقرارات لهم مجاناً، وأشار التقرير الوارد إليه ان كل مديري ‏المديريات يتابعون لحظياً ما يتم على الأرض بعد قرار ‏الدكتور على المصيلحي ببدء الاجراءات الخاصة بالمرحلة الرابعة.‏