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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا في سباق مع الزمن كي تصل لمنسوب سد النهضة

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أستاذ موارد مائية: إثيوبيا في سباق مع الزمن كي تصل لمنسوب سد النهضة أستاذ موارد مائية: إثيوبيا في سباق مع الزمن كي تصل لمنسوب سد النهضة

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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا دخلت في سباق مع الزمن لكي يصلوا لمنسوب السد الإثيوبي 573 متر وهو بعيد عن المنسوب المقرر من جانبهم؛ حيث لا تزال في مرحلة البناء والواضح من خلال الأقمار الصناعية أن المعدات تم سحبها خوفا من الفيضان.


وأضاف «شراقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن المياه قاربت على حافة 573 متر بما يعني اقتراب الملء الثاني ويتبقى متر واحد وستفيض المياه خلال يوم أو يومين وستصل كامل المياه إلى السودان ومصر، مشيرًا إلى أن الفيضان خلال شهر أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يوميا، موضحًا أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليارات متر مكعب فقط العام الماضي و3 مليارات العام الحالي، واعترف الجانب الإثيوبي بوجود معوقات في استكمال بناء السد في التوقيت المحدد له، مشيرًا إلى أن فيضان هذا العام متوقع أن يكون متوسط أو فوق المتوسط وأن المياه ستصل إلى السد العالي بعد أسبوعين بعد أن تفيض فوق السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن مخزون المياه بالسد يكفي لتوليد الكهرباء ولكن لم يتم استكمال تركيب التوربينات.

المصرى اليوم

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