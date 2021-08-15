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«تموين الإسكندرية» تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المنصرف للمواطنين

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أصدر محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بيانا رسميا الاحد كشف فيه حقيقة وجود ديدان داخل الأرز التموينى المعبأ، والذي يتم صرفه للمواطنين من مكاتب التموين.

جاء بيان وكيل الوزارة، ردًا على ما تم تداوله بوجود ديدان داخل أكياس الأرز التموينى المنصرف للمواطنين وأن الارز فاسد وبه دود وفور وصول الشكوى إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، أصدر وكيل الوزارة تعليماته إلى جميع أجهزة الرقابة التابعة للمديرية بفحص هذه الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورا تجاه أي مخالفات تنتج من تلك الشكوى حفاظا على صحة المواطنين وحفاظًا على أموال الدعم وحفاظا على الإصلاح الاقتصادى والإداري التي تقوم به الدولة المصرية.

وذكر البيان، أنه تبين بالفحص من قبل رجال التموين عدم صحة هذه الشكوى وسلامة الأرز التموينى المنصرف للمواطنين ،وحرصا على زيادة في الإجراءات المتبعة تم سحب عينات من السلع التموينية ومنها سلعة الارز من قبل وزارة التموين متمثلة بشركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لمطابقته بالمواصفات الفنية للسلع التموينية، حيث تحرص الدولة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.

وناشد «سعدالله»، المواطنين وقيادات المجتمع المدنى عدم الانسياق وراء الشكاوى المغرضة وعرضها على المسئولين لفحصها والرد عليها بدلا من إثارة المواطنين وتهيئة مناخ خصب لتداول الشائعات التي تنال من استقرار الوطن.

"تموين الاسكندرية" تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المعبأ المنصرف للمواطنين (تفاصيل)
"تموين الاسكندرية" تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المعبأ المنصرف للمواطنين (تفاصيل)
"تموين الاسكندرية" تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المعبأ المنصرف للمواطنين (تفاصيل)
"تموين الاسكندرية" تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المعبأ المنصرف للمواطنين (تفاصيل)
"تموين الاسكندرية" تكشف حقيقة وجود ديدان داخل الأرز المعبأ المنصرف للمواطنين (تفاصيل)

المصرى اليوم

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