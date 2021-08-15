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الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول

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الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول
توقُّع بإجلاء الدبلوماسيين والرعايا مساء اليوم

الخطوة الأخيرة لإخلائه.. إنزال العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول

ذكر مصدر أمريكي، اليوم "الأحد"، أن موظفي سفارة واشنطن لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابل؛ في خطوة أخيرة لإخلائه.

وأضاف أن سحب موظفي السفارة الأمريكية والمواطنين من أفغانستان جرى بسرعة اليوم.

وتوقّع المصدر أن تنتهي عملية إجلاء موظفي السفارة بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من جانبه أشار مصدر آخر إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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