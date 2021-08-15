أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة

Print
أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من الفوز على منافسه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية فريق العاصمة عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقائق 23 و64 فيما جاء هدف أصحاب الأرض بأقدام ياجو أسباس من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، وحصل هيرموسو لاعب الأتلتيكو على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز يبدأ أتلتيكو مدريد رحلة الحفاظ على لقبه بتحقيق الثلاث نقاط الأولى والتقدم في جدول الترتيب، فيما سيبقى سيلتا فيجو بدون نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»