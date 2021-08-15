أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيجو بثنائية مثيرة

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تمكن فريق أتلتيكو مدريد من الفوز على منافسه سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية فريق العاصمة عن طريق اللاعب أنخيل كوريا في الدقائق 23 و64 فيما جاء هدف أصحاب الأرض بأقدام ياجو أسباس من ركلة جزاء عند الدقيقة 59، وحصل هيرموسو لاعب الأتلتيكو على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز يبدأ أتلتيكو مدريد رحلة الحفاظ على لقبه بتحقيق الثلاث نقاط الأولى والتقدم في جدول الترتيب، فيما سيبقى سيلتا فيجو بدون نقاط.