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جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد

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جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد جريزمان يقود هجوم برشلونة ضد ريال سوسيداد

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أعلن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريال سوسيداد في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل غياب أسماء بارزة بسبب الإصابة مثل الوافد الجديد سيرجيو أجويرو والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي فيما سيظهر لاول مرة بقميص النادي الكتالوني كلاً من ممفيس ديباي أساسياً والمدافع إريك جارسيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجينو ديست – إريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – ممفيس ديباي.

ويسعى كومان إلى قيادة فريق برشلونة للظهور بشكل جيد وتحقيق الفوز في المباراة الأولى بعد رحيل اللاعب التاريخي ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

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