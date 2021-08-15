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وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

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وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالروح الرائعة والإقبال الكبير من الجميع في دعم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، معربة عن فخرها بما رأته من المصريين خلال هذه المبادرة.

جاء ذلك خلال كلمة قصيرة لسيادتها في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدكتور مدحت العدل الكاتب والمؤلف الكبير، أنهى الأغنية الخاصة بالمبادرة خلال 3 أيام فقط، وهو ما يعكس اهتمامه ودعمه الكبير للمبادرة، كما قدمت الوزيرة الشكر للسيدة داليا إبراهيم رئيسة شركة دار نهضة للنشر، على ما قدمته للمبادرة وكذلك الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر.

ثم قدمت السفيرة نبيلة مكرم دروع التكريم من الوزارة لكل منهم، وكذلك لكل من الإعلامي رمزي بشارة، والسيد/ بيتر رمزي أحد أعضاء مؤسسة ويل سبرنج، والإعلامي الدكتور محمد فتحي، والإعلامية ياسمين نور الدين.

المصرى اليوم

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