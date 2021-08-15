وزيرة الهجرة تكرم عددًا من المشاركين في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالروح الرائعة والإقبال الكبير من الجميع في دعم المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، معربة عن فخرها بما رأته من المصريين خلال هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال كلمة قصيرة لسيادتها في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، والذي تنظمه وزارة الهجرة بحضور نحو 400 مشارك و33 كيانًا مصريًا بالخارج من 18 دولة حول العالم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الدكتور مدحت العدل الكاتب والمؤلف الكبير، أنهى الأغنية الخاصة بالمبادرة خلال 3 أيام فقط، وهو ما يعكس اهتمامه ودعمه الكبير للمبادرة، كما قدمت الوزيرة الشكر للسيدة داليا إبراهيم رئيسة شركة دار نهضة مصر للنشر، على ما قدمته للمبادرة وكذلك الكاتب الكبير الدكتور خالد منتصر.
ثم قدمت السفيرة نبيلة مكرم دروع التكريم من الوزارة لكل منهم، وكذلك لكل من الإعلامي رمزي بشارة، والسيد/ بيتر رمزي أحد أعضاء مؤسسة ويل سبرنج، والإعلامي الدكتور محمد فتحي، والإعلامية ياسمين نور الدين.