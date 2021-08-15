وزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء (تفاصيل)

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استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الأحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بالمحافظة، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال اللقاء اطلعت وزيرة الثقافة على مراحل تطوير المسرح المفتوح بمدينة الطور لرفع كفاءته وتنظيم الممرات والمداخل والمخارج والإضاءة والتجهيزات الفنية ووجهت بضرورة العمل على تنظيم المهرجان القومي الأول للفنون الشعبية بمدينة الطور بمشاركة جميع الفرق المتخصصة في مصر إلى جانب العمل على تأسيس فرقة للفنون الشعبية بجنوب سيناء وتكوين فرقة التلقائيين للأطفال وأخرى للفنون الشعبية للأطفال ضمن خطط صون الهوية وحفظ التراث السيناوي إلى جانب تنفيذ مشروع ابدأ حلمك لأعداد الممثل المسرحي الشامل وكذلك تنفيذ مشروع السينما بين ايديك لاكتشاف ودعم الموهوبين من ابناء سيناء في مجال فنون السينما.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء على تقديمه جميع أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ مشروعات وزارة الثقافة الابدعية بالمحافظة بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى العمل على تجهيز المنطقة المحيطة بمسرح الطور تمهيدا لانضمامه إلى منظومة التنوير في جنوب سيناء.