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«سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها

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«سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها «سي. أن. أن.»: سفارة واشنطن في كابول تنزل العلم الأمريكي عن مبناها

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أكد مصدر أمريكي أن موظفي سفارة بلاده لدى أفغانستان أنزلوا العلم الأمريكي عن مبنى السفارة في كابول بخطوة أخيرة لإخلائه.

وقال المصدر إن «سحب موظفي السفارة الأمريكية من أفغانستان يتم بسرعة اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي العملية بحلول هذا المساء، فيما سيبقى عدد قليل من الدبلوماسيين في مطار كابل في الوقت الحالي».

وأوضح مصدر آخر أنه «لا يزال هناك عدد قليل من المتعاقدين الأمنيين في السفارة، لكنهم سيغادرون قريبا».

واتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية خطوات تبدو وكأنها تسير في اتجاه انسحاب كامل، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أشار إلى أن «ذلك غير صحيح».

وقال إن «سحب الولايات المتحدة الدبلوماسيين ليس إجلاء.. الآن الإخلاء على وشك الانتهاء».

المصرى اليوم

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