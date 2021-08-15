مستشار الرئيس: الوضع الوبائي مستقر.. وحالات كورونا المسجلة لا تحتاج لدخول المستشفيات

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، طبيعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، إلى أن الوضع الوبائي مستقر، حيث أن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات، تتراوح ما بين 15% إلى 20% فقط.

وأضاف أن الحالات التي تم تسجيلها بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج لدخول المستشفيات، منوهًا بأنه لا يمكن الجزم بدخول الموجة الرابعة من الجائحة إلا إذا استمرت أعداد الإصابات في الزيادة، ووصلنا إلى ذروة الإصابات.