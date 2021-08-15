أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

Print
مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قتل عنصر إجرامي، الأحد، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الأحد، إنه «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة،فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد في قضايا «سرقة بالإكراه- قتل وسلاح- قتل عمد»، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى«تبديد» وسبق إتهامه فـى 9 قضايا «خطف- استعراض قوة- سرقة بالإكراه- ضرب- تبديد») على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا«.

وأضافت أنه «عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف،و أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية- 2 خزينه وعدد من الطلقات ) ودراجته النارية «بدون لوحات معدنية»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»