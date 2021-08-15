مقتل عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بقنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قتل عنصر إجرامي، الأحد، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان، مساء الأحد، إنه «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة،فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد في قضايا «سرقة بالإكراه- قتل وسلاح- قتل عمد»، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى«تبديد» وسبق إتهامه فـى 9 قضايا «خطف- استعراض قوة- سرقة بالإكراه- ضرب- تبديد») على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا«.

وأضافت أنه «عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه، ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف،و أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية- 2 خزينه وعدد من الطلقات ) ودراجته النارية «بدون لوحات معدنية»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».