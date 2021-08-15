قتله زميله لسرقته.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سائق في الشرقية

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كشف وزارة الداخلية، في بيان صحفي الأحد، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق مركبة «توك توك» بالشرقية..

وقالت الوزارة: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية مصاب بجرح بالرقبة وسرقة هاتفه المحمول ومركبة التوك توك الخاصة به، توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مقيم في ميت غمر بالدقهلية».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وأمكن ضبطه، وبحوزته مركبة التوك توك والهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».