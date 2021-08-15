أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

قتله زميله لسرقته.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سائق في الشرقية

Print
قتله زميله لسرقته.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سائق في الشرقية قتله زميله لسرقته.. «الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سائق في الشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزارة الداخلية، في بيان صحفي الأحد، ملابسات واقعة العثور على جثة سائق مركبة «توك توك» بالشرقية..

وقالت الوزارة: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمديرية أمن الشرقية مصاب بجرح بالرقبة وسرقة هاتفه المحمول ومركبة التوك توك الخاصة به، توصلت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك مقيم في ميت غمر بالدقهلية».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وأمكن ضبطه، وبحوزته مركبة التوك توك والهاتف المحمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»