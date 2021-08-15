النيابة في «التخابر مع حماس»: محمود عزت وأعوانه استغلوا «أحداث يناير» للنهش في جسد الوطن

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واصلت النيابة العامة مرافعتها، الأحد، في إعادة محاكمة القيادي الإخوانى محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، التي تنظرها الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

وقالت النيابة إن «المتهم الماثل كان مسئولاً تنظيمياً عن مُخططات الجماعة في يناير 2011،التي تدرب خلالها أعضاء الجماعة على الحروب النفسية وإطلاق الشائعات، واستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت،إضافة إلى التحاق أعضاءٌ الإخوان بمصر بمعسكرات تدريبية نظمها جناحها العسكري، وتدربوا فيها على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وتعلموا كيف يَقتلون كيف يُخربون ويَقتحمون، وعادوا إلى البلاد كامنين الشر .وشاركوا في التخريب واقتحام السجون».

وأضافت النيابة أن «جماعة الإخوان رأوا في الأحداث فرصةً لنهش جسد الوطن، أيقنوا بقرب ساعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات، أصدر وزيرُ الداخلية وقتها قراره باعتقال المشاركين بالمخططات فاعتُقلَ بعض منهم دخل المعتقلون سجن وادي النطرون، في يوم التاسع والعشرين من شهر يناير عام ٢٠١٢، وهم يعلمون كل العلم بموضوع التخابر».

وتابعت النيابة في مرافعتها:«تحدثوا إلى الضباط والأفراد، كانت كلماتهم محددة وصارمة، لن نمكث هنا طويلاً، أيامٌ وسنحكم البلاد، لم يكن علمهم وليد تنبأٍ أو قراءة لواقع، إنما كان علماً يقينياً مسبقاً علمٌ بعملاء التنظيمات والدول الأجنبية علمٌ ببنود وأهداف المخطط وكيف لا وهم من أطرافه، فلم يساورهم أدنى شك من اكتمال المُخطط وتنفيذه، فكانت قلوبهم مُطمئنة لوجود غيرهم خارج السجون، يُنسقون وُيديرون ويشرفون، على رأسهم المُتهم الماثل، فالاشراف على تنفيذ ذلك المخطط من صميم اختصاصاته، فهو مسؤول الأمور التنظيمية داخل الجماعة، فحتماً لن يقتحم المتربصون الحدود».

