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بالصور.. "طالبان" تعلن دخولها إلى القصر الرئاسي

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أشارت إلى سيطرتها على الأوضاع في كابول

بالصور.. 

أعلنت حركة طالبان مساء اليوم الأحد دخولها القصر الرئاسي في العاصمة كابل في أعقاب مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد إلى طاجاكستان.

وذكرت "طالبان" عبر حسابها في "تويتر" أن "قوات وحدة بدري 313 العسكرية تتولى مسؤولية تأمين القصر الرئاسي بعد دخول قيادات الحركة إليه".

وأضافت بأن "الأوضاع الأمنية في مدينة كابول تحت السيطرة، وجرى القضاء على أعمال الشغب والفوضى".

ونشرت الحركة صورًا لعدد من عناصرها في محيط القصر الرئاسي.

بالصور.. 

بالصور.. 

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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