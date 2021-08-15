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بولندا: سنرد بالمثل على استدعاء إسرائيل القائم بأعمالها

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بولندا: سنرد بالمثل على استدعاء إسرائيل القائم بأعمالها بولندا: سنرد بالمثل على استدعاء إسرائيل القائم بأعمالها

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أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن وارسو ستتخذ إجراءات جوابية ردا على استدعاء تل أبيب القائم بأعمالها لدى بولندا.

وجاء في بيان عن الخارجية البولندية: «نقيّم سلبيا خطوات الخارجية الإسرائيلية والقرار غير المبرر بخفض التمثيل الدبلوماسي في وارسو. الخطوات التي اتخذتها إسرائيل تلحق ضررا خطيرا بالعلاقات بين البلدين».

وأضاف البيان أن «حكومة جمهورية بولندا ستتخذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية المناسبة، مع مراعاة مبدأ الرد بالمثل في العلاقات الثنائية».

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق أنه أصدر تعليماته للقائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى وارسو بالعودة إلى الوطن على الفور «للتشاور».

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد أن وقع الرئيس البولندي أندريه دودا تعديلات على التشريع الذي يحد من حقوق اليهود الناجين من «الهولوكوست» في استعادة ممتلكاتهم وممتلكات أسلافهم التي ضاعت في الحرب العالمية الثانية.

المصرى اليوم

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