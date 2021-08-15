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رئيس المناعة بجامعة عين شمس يكشف عن خطورة سلالة كورونا «دلتا»

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رئيس المناعة بجامعة عين شمس يكشف عن خطورة سلالة كورونا «دلتا» رئيس المناعة بجامعة عين شمس يكشف عن خطورة سلالة كورونا «دلتا»

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كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، عن خطورة سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» على زيادة الإصابات، موضحًا أن هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم خاصة في 80 دولة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا «الدلتا».

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن سلالة الدلتا الجديدة تُصيب الأطفال وصغار السن، ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك أعراضًا جديدة للسلالة الجديدة لفيروس كورونا «الدلتا» مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية.

وأوضح رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أن لم تُسجل أي حالة إصابة من السلالة الجديدة بشكل رسمي، ولكن وارد أن تكون هذه السلالة قد دخلت مصر، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في إنتاج لقاحات تضعها على قمة الدول الأفريقية التي تنتج هذه اللقاحات، موضحًا أن اللقاحات المصرية التي سيتم إنتاجها ستخضع للفحص من هيئة الدواء المصرية للتأكد من مدى أمانها وفاعليتها قبل إعطائها للمواطنين.

المصرى اليوم

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