عقدة جوارديولا تستمر .. سانتو يقود توتنهام لهزيمة مانشستر سيتي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمكن فريق توتنهام من الفوز على منافسه مانشستر سيتي بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر رفاق بيب جوارديولا على مجريات اللعب في الشوط الأول وسط تراجع من جانب فريق الديوك والاكتفاء بالاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة خلف الدفاع الازرق.

ونجح المدرب نانو سانتو في مواصلة تفوقه على الإسباني الشهير في الشوط الثاني بتغيير الفلسفة الهجومية بعدد من المحاولات المتنوعة وهو ما أسفر عن هدف مميز بأقدام اللاعب الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام إلى 3 نقاط في لما يتوقعها عدد كبير من المتابعين فيما يظل مانشستر سيتي بدون نقاط.