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خالد صديق: قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

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خالد صديق: مصر قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات خالد صديق: قدمت مثالًا رائعًا في تطوير وإنهاء العشوائيات

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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق بذل مجهوداً واضحاً وكبيراً في البداية من أجل إقناع أهالي منطقة مثلث ماسبيرو بالتطوير، مشيرًا إلى أن أكبر مشكلة واجهتنا هي عدم ثقة المواطنين في قديمًا.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن أكثر من 652 مليون جنيه هي إجمالي مصروفات صندوق تطوير العشوائيات خلال 6 أعوام فقط، قائلًا: «نستهدف صرف مليارات الجنيهات من أجل تطوير والمناطق العشوائية».

وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن منطقة مثلث ماسبيرو كانت تضم 4537 أسرة تحت خط الحياة والأمان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مثالًا رائعًا وغير مسبوق في تطوير البلاد والقضاء على العشوائيات، مشدداً على أن الدولة تقوم بدراسة خصائص السكان في المناطق المطورة؛ وذلك من أجل إنشاء مشروعات متوافقة مع خصائصهم.

المصرى اليوم

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