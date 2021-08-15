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"المرور" يبدأ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة

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أهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة بالنظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وتفصيلاً، أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق ضبطت (1836) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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