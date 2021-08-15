محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بمحطة صرف صحي الاستثمار

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد اجتماعًا لمتابعة آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحي منطقة الاستثمار بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والمهندسين القائمين على المشروع.

وبحسب بيان، استعرض المحافظ معدلات العمل في المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقًا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.

وتشهد محافظة بورسعيد خطة موسّعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي في كافة الأحياء بما يساهم في استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضي على مشكلات الصرف الصحي في محافظة بورسعيد.