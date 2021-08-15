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كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ

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كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ كاتبة: بعض المعلومات الموجودة على «جوجل» خطأ

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قالت الكاتبة والبلوجر ريهام عياد، إنها تعمل على تبسيط التاريخ من خلال فيديوهات بسيطة، خاصة وأن الكثير يبعد عن قراءة التاريخ لأنه مُعقد إلى حد ما، معقبة: «أنا ببسط التاريخ بشكل كبير للغاية، وأعمل على إصلاح الأخطاء المتواجدة حول بعض المعلومات التاريخية».


وتابعت «عياد»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة أيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء السبت، أن بعض المعلومات الموجود على محرك البحث جوجل خطأ، وهذا يرجع إلى أن بعض المواقع تعمل على نقل المعلومات من بعضها، خلاف أن بعض الصحفيين يقومون بنشر المعلومات بدون التأكد من المعلومات التاريخية الصحيحة.

ولفتت إلى أنها قد تقوم بقراءة 10 كتب، لإعداد حلقة عن شخص بعينه، مشيرة إلى أنها تتأكد من صحة المعلومات التاريخية من خلال ذكر المعلومة في أكثر من مرجع، وفي حال عدم التأكد من المعلومة تقوم بنقل المعلومة بذكر المصدر، حتى إذا كان لديها ميل لتصديق المعلومة.

المصرى اليوم

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