استشاري تغذية علاجية يكشف عن مسببات زيادة الوزن

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كشف الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، عن أن المكونات الطبيعية تعد أهم العوامل الرئيسية في فقدان الوزن، مشيرًا إلى أن المكونات الطبيعية تحتوي على نباتات طبيعية فقط بنسبة 100%.

وأضاف «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، اليوم السبت، أنه يجب الإكثار من تناول جميع الأطعمة التي تحتوي على الألياف، وذلك لأنها تساعد في عملية الهضم، كاشفًا عن أن الخبز السنّ والفاكهة والخضروات تحتوي على الألياف وينصح بتناول هذه الأطعمة.

وأشار خبير التغذية العلاجية إلى أن كورس «الأناسليوم» يحتوي على قدرة هائلة جدا على امتصاص المياه وزيادة حجمها، مما يُزيد من الإحساس بالشبع»، مؤكدًا أن أكثر مسببات زيادة الوزن هي الأكلات التي تحتوي على سكريات مرتفعة، وليست الدهون كما يعتقد البعض، والتي تصبح إدمانًا لدى الكثيرين.