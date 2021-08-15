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كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب

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كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب كيف تعرف الصديق المزيف من الصادق؟.. استشاري نفسي يجيب

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قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن علاقة الصداقة تُعد مدًا وعطاء وجب أن تكون متزنة ومبنية على التفاهم، ولا يمكن أن يتفق الأصدقاء على كل شيء «الأذواق والتفكير ووجهات النظر»؛ بل الاختلاف هو من يصنع التكامل، لكن عندما يكون الاختلاف طفيفًا في أمور ثانوية وليست أساسية.

وتابع «الزريقي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج «حياتك صحتك»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن أول ما نبحث عنه في الصديق أن يكون حقيقياً وصادقاً في أقواله وأفعاله، والأهم من ذلك أن يكون حقيقياً وصادقاً في مشاعره، لكن لا مفر من التعامل مع الأشخاص المزيفين، والخبرة الاجتماعية المتراكمة هي التي تجعلنا أكثر قدرة على تمييز ومعرفة الصديق المزيف والتعامل معه.

وأشار استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي إلى أن الصديق المزيف هو الصديق الذي تكون علاقته بك مبنية على الخداع والكذب أو المصلحة، ولا يكون صادقاً بمشاعره أو مخلصاً بصداقته، وقد يكون الصديق المزيف مزيفاً مع سبق الإصرار والتخطيط، أو تمنعه بعض صفاته الشخصية من الإخلاص أو الدخول في علاقة صداقة حقيقية، وقد يكون الصديق المزيف هو الذي يظهر بصورة مختلفة عن حقيقته.

المصرى اليوم

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