أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم -
«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012 -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية

Print
دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، كافة المواطنين الكويتيين إلى عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، موجهة رسالة عاجلة إلى المواطنين الموجودين هناك.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن «وزارة الخارجية أهابت بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة وتدعو المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فورا».

وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين على هواتف الطوارئ كأرقام السفارة في أوزبكستان وباكستان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو)

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

الجيزة: تركيب الوصلات المنزلية بمحطة الصرف الصحي بأوسيم

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

«زي النهاردة» وفاة رائد الفضاء «أرمسترونج» 25 أغسطس 2012

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»

جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي»