دولة عربية تدعو رعاياها في أفغانستان للمغادرة فورا بسبب الأوضاع الأمنية

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دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، كافة المواطنين الكويتيين إلى عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة، موجهة رسالة عاجلة إلى المواطنين الموجودين هناك.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن «وزارة الخارجية أهابت بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة وتدعو المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فورا».

وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين على هواتف الطوارئ كأرقام السفارة في أوزبكستان وباكستان.