أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سماع مرافعة دفاع الإخواني محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 5 أكتوبر

Print
سماع مرافعة دفاع الإخواني محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 5 أكتوبر سماع مرافعة دفاع الإخواني محمود عزت بـ«التخابر مع حماس» 5 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ، اليوم الأحد، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس»لجلسة 5أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع .

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقًا لـ«عزت»، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

انهيار الفنانة شيرين خلال تشييع جثمان دلال عبد العزيز

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى

عمر كمال: محمد رمضان لا يستحق لقب «نمبر 1».. وشيرين نجمة مصر الأولى