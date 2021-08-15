النيابة تستند لأقوال الشهيد محمد مبروك في مرافعتها بـ«التخابر مع حماس»

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استكملت النيابة مرافعتها في قضية التخابر مع حماس التي تنظرها الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى ،ويعاد الاخوانى محمود عزت محاكمته فيها بالاستناد إلى أقوال الشهيد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني ومجري التحريات.

وتابعت النيابة في مرافعتها أن المتهم محمود عزت، ارتكب 3 جرائم هي جريمة التخابر، وارتكاب أفعال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتوليه قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية.

وقالت النيابة إن «التحريات التي سطرها الشهيد محمد مبروك بدمائه ونال شرف الشهادة نظيرها، لم يكن قوله إلا قول حق، بل أصاب الشهيد بشهادته كبدَ الحقيقة، حقيقة الجماعة وقياداتها تلك الشهادة التي كانت سبباً في حجبه عن المثول أمام المحكمة، ليقرع بها آذان الخائنين، ولكن زميله، مثل أمامكم وأدلى بشهادته بقضية اقتحام الحدود، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22 فبراير، وحينما سألته الهيئة الموقرة عن معلوماته عن منصب المتهم الماثل في جماعة الإخوان خلال الفترة محل المحاكمة، فأجاب بكون المتهم عضو بمكتب الإرشاد».