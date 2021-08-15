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طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات

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طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات طبيب الأهلي يؤكد جاهزية حسين الشحات

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قال الدكتور احمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن لاعب الفريق الأول حسين الشحات جاهز لمشاركة زملاؤه التدريبات الجماعية.

وأضاف أبوعبلة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للمارد الأحمر «حسين الشحات كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية ولكنه أصبح جاهزاً للمشاركة في التدريبات الجماعية».

وأكد أن الشحات سيخضع لجلسة استشفائية اليوم ويمكنه المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقايدة موسيماني قد منح لاعبو الفريق راحة اليوم استعدادا لدخول معسكر في السويس قبل مباراة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل.

المصرى اليوم

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