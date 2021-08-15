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اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت

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اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت اشرف صبحي يهنيء الفائزين ببطولة استريت وورك أوت

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اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي نظمها اتحاد رياضات الشارع برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة، وأقيمت منافساتها بمشاركة 25 لاعباً، كان هدفهم الفوز بالبطولة لضمان التأهل للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مطلع شهر سبتمبر المقبل.

واسفرت نتائج البطولة عن فوز مازن احمد السيد بالمركز الأول وكأس البطولة، وجاء في المركز الثاني عبدالرحمن ممدوح الشهير بـ «ديكو»، وفاز بالمركز الثالث حامد صبحي الابراشي.

وسلم جوائز البطولة وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة يتقدمهم دكتوره سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية لتنمية الرياضية، ودكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياصة.
ومن جانبها نقلت الدكتورة سونيا عبدالوهاب خلال كلمتها تحية الدكتور اشرف صبحي للأبطال المشاركين ودعمه الكامل للشباب المصري خاصة وان ستريت وورك أوت تحظي بشعبية كبيرة بين قطاع الشباب
وحرص مجلس إدارة اتحاد رياضات الشارع برئاسة اسلام قرطام على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة فعاليات البطولة، وضم ثلاثة حكام هم: دانيال ليزان الحكم الأول بطل العالم الشهير لعدة سنوات ومعه ميل نيك بطل أوكرانيا السابق، والحكم الثالث الوحش الفرنسي لي فان الذي كان واحدًا من أقوي اللاعبين في العالم.

وشهدت البطولة التي انطلقت فعالياتها أمس السبت على المسرح الرماني بمركز شباب الجزيرة مشاركة 25 لاعباً هم:

محمد سعد إبراهيم، محمد ممدوح عبدالسلام، عادل محمود حسن، أشرف عادل محمد، محمود محمد مرسال، كريم احمد الراوي، احمد محمد صادق، حامد صبحي الابراشي، عادل أدهم محمود، محمد العربي السيد، احمد محمود حلمي، يوسف هيثم عبدالسلام، احمد على عبده، زياد احمد كمال، محمد التابعي محمد، عمر احمد كمال، محمد حمدي ابو زيد، مروان كمال الدين إسماعيل، عمرو خالد احمد، هشام حسنى سيد، احمد عصام الدين محمد، على احمد على، مازن احمد السيد، مهاب محسن التابعي، عبدالرحمن ممدوح حسن، وتم تصفيتهم إلى 10 لاعبين في الجولة الثانية من المنافسات، بعدها تم اختيار الفائزين الثلاثة أصحاب أعلى نقاط بين المتأهلين العشرة للمرحلة النهائية.

وشهدت البطولة حضور مايقرب من ألف مشجع نظرا لما تحظي به اللعبة من شعبية كبيرة بين قطاع الشباب

المصرى اليوم

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