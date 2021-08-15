رحيل الأسطورة .. وفاة جيرارد مولر وأندية العالم تقدم التعازي لبايرن ميونخ

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توفي جيرارد مولر اللاعب التاريخي لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا اليوم الأحد عن عمر يناهز 75 عاما.

وقال رئيس النادي البافاري في تصريحات رسمية «اليوم يوم حزين جداً بالنسبة لنادي بايرن ميونخ وكل جماهيره، جيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق، وشخص رائع وشخصية في كرة القدم العالمية، نحن متحدون في حزن عميق مع زوجته وعائلته».

ويمتلك مولر سجلاً تاريخياً رائعاً على المستوى الكروى حيث سجل هدف التتويج بمونديال 1974 على حساب المنتخب الهولندي كما ساهم في حصد بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقاد نادي بايرن ميونخ إلى احراز بطولة دوري أبطال أوروبا في 3 نسخ ولقب كأس الكؤوس الأوروبية بالإضافة إلى 8 بطولات محلية متنوعة.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تقديم التعازي إلى بايرن ميونخ وجماهيره وذلك بحسب ما أعلن الموقع الرسمي للمارد الأحمر.