نقيب أشراف الحجاز يوضح أهمية تجديد الخطاب الديني

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قال الشريف أنس الكتبي، نقيب أشراف الحجاز، إنه لا بد من معالجة موضوع تجديد الخطاب الديني باعتباره ضرورة حتمية في المواجهة الثقافية للإرهاب، وحتى يقوم الإعلام المصري بدوره التنويري المفتقد، لا بد من التركيز على أهمية تكوين العقل النقدي باعتبار ذلك البداية الضرورية لتجديد الفكر الديني.

وأضاف "الكتبي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك طرقا متعددة للتأويل الإرهابي للنصوص الإسلامية، والوظيفة الأساسية لهذا التأويل هو إضفاء الشرعية الإسلامية على أساليب العنف التي تتبعها الجماعات الدينية المتشددة التي تتبنى اتجاها عدائيا إزاء غير المسلمين، بل وإزاء المسلمين أنفسهم.

وأشار نقيب أشراف الحجاز، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية وتبعها بعد ذلك كافة الجماعات التكفيرية الإرهابية هي التي تُحدد من هم أعداء الله ومن هم أعداء المسلمين الذين ينبغي "إرهابهم" بقوة السيف وهؤلاء الأعداء قد يكونون أجانب غير مسلمين، أو مسلمين لا يتوافقون مع فكر هذه الجماعات.