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خبير تربوي: تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس

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خبير تربوي: مصر تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس السيسي خبير تربوي: تعيش ثورة تعليمية في عهد الرئيس

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قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن «الدولة المصرية بقيادة الرئيس تسعى للحفاظ على الثروة البشرية، وصحة الطلاب المصريين»، مشيرًا إلى أن «الامتحانات لن تعتمد على الكتاب المدرسي»، قائلًا: «عصر الدروس الخصوصية انتهى ونظام امتحانات الكتاب المدرسي انتهى».

وأضاف «شحاتة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الطلاب سيتم تدريبهم على أنماط للأسئلة من خلال برامج تعليمية «أون لاين»، مشيرًا إلى أن «الهدف من دراسة الطالب لمادة معينة ليس الحفظ فقط، بل التعليل والتفسير وحل المشكلات»، موضحًا أن «الامتحان سيكون خلاصة لناتج التعلم».

وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إلى أن «الطلاب يجب أن يعتمدوا على قدرتهم في التحصيل وجمع المعلومات من المصادر المتنوعة، لأن الامتحان لن يكون من الكتاب المدرسي فقط»، مؤكدًا أن « تعيش الآن ثورة تعليمية تخلق جيلًا يمتلك الإمكانيات لسوق العمل.

ونصح الطلاب بضرورة الاعتماد على منصة مصر للتعليم، لأنها تحتوي على البرامج كافة، بالإضافة إلى سهولة الشرح، وعرض لأنماط الأسئلة المختلفة، مشيرًا إلى أن مرحلة الحفظ انتهت مقابل التفكير والتفسير والتعليل، لافتًا إلى أن عصر الدروس الخصوصية انتهى ونظام امتحانات الكتاب المدرسي انتهى أيضا.

المصرى اليوم

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