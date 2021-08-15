أخبار عاجلة

وزارة الإسكان تجدد التحذير بشأن التلاعب بتغيير نشاط الوحدات: يُمنع بيعها أو تأجيرها (فيديو) -
جنش: «لاعبو الزمالك على قلب رجل واحد.. وفيه ناس موجهة ضدي» -
«زي النهارده» وفاة الأديب الرائد محمود تيمور 25 أغسطس 1973 -
«زى النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى نيتشه 25 أغسطس 1900 -
«زي النهارده» بداية الحرب الصليبية السابعة 25 أغسطس 1248 -
«زي النهارده» إعدام «نافع داوود» القيادى في ثورة الشواف في العراق 25 أغسطس 1959 -
جهود مكثفة للبحث عن جثة شاب غارق في كفر الشيخ -
تنظيم فعاليات «أنت أقوي من المخدرات» لتوعية السائقين والمواطنين بالهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن نيكوس على والش حفيد الملاكم التاريخي محمد علي كلاي من الظهور بشكل مميز خلال لقاءه الأول أمام منافسه جوردان ويكس وحقق الفوز بالضربة القاضية.

وتعد مباراة الأمس هي الأولى في المسيرة التاريخية للاعب الشاب صاحب الـ21 عام، وحرص على ارتداء سروالًا تم صناعته خصيصاً لجده خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

ويتوقع الكثير من المتابعين أن يُكمل والش (ابن رشيدة على والش، ابنة محمد علي) مسيرة جدة الرائعة والتي أصبحت العلامة الأبرز في تاريخ اللعبة والرياضة بشكل عام.

ولد محمد علي كلاي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1942 وأصبح خلال فترة قصيرة من احترافة الملاكمة الاسم المفضل لعشاق اللعبة وأُطلق عليه لقب الأعظم حيث خاض 61 نزالاً قوياً حقق الفوز في 56، وتوفى عام 2016 عن عمر يناهز 46 عام.

حفيد محمد علي كلاي

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته