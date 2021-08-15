على خطى الأسطورة .. حفيد محمد علي كلاي يهزم منافسه الأول بالقاضية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن نيكوس على والش حفيد الملاكم التاريخي محمد علي كلاي من الظهور بشكل مميز خلال لقاءه الأول أمام منافسه جوردان ويكس وحقق الفوز بالضربة القاضية.

وتعد مباراة الأمس هي الأولى في المسيرة التاريخية للاعب الشاب صاحب الـ21 عام، وحرص على ارتداء سروالًا تم صناعته خصيصاً لجده خلال فترة الستينيات من القرن الماضي.

ويتوقع الكثير من المتابعين أن يُكمل والش (ابن رشيدة على والش، ابنة محمد علي) مسيرة جدة الرائعة والتي أصبحت العلامة الأبرز في تاريخ اللعبة والرياضة بشكل عام.

ولد محمد علي كلاي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1942 وأصبح خلال فترة قصيرة من احترافة رياضة الملاكمة الاسم المفضل لعشاق اللعبة وأُطلق عليه لقب الأعظم حيث خاض 61 نزالاً قوياً حقق الفوز في 56، وتوفى عام 2016 عن عمر يناهز 46 عام.