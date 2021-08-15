أستاذ اجتماع: العشوائيات تنتج متطرفين.. والإسكان الجديد يعزز الانتماء

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قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن نقل الأطفال والشباب من العشوائيات إلى مناطق سكينة جديدة مؤهلة، يعزّز قيم الانتماء والشعور بالاهتمام من قبل الدولة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» أن العشوائيات نتاج الانفجار السكاني والهجرة من الريف إلى المدن بحثا عن ظروف معيشية أفضل، مشيرًا إلى أن الإقامة في العشوائيات تؤثر على نفسية سكانها، وتزيد من نسبة البطالة والتسرب التعليمي والتطرف والإرهاب.

وتابع «أكبر جريمة من الممكن ارتكابها إنجاب عدد كبير من الأطفال، دون امتلاك القدرة على الإنفاق عليهم»، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بخطورة الانفجار السكاني.