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قالت النيابة العامة خلال مرافعتها في قضية التخابر مع حماس التي يعاد محاكمة الإخواني محمود عزت فيها أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إن مخطط الإخوان الذي استهدف مصر في عام 2011 تضمن 6 بنود شيطانية تتمثل في التحالف والتنسيق بين الإخوان والمُنظمات الأجنبية، وفتح قنوات اتصال بين جماعة الإخوان والغرب لبعث رسائل تطمينية للخارج، والمحور الإعلامي يعتمد على الشائعات والحرب النفسية لتوجيه الرأي العام،اضافة إلى توفير وسائل تواصل آمنة لنقل تكليفات التنظيم الدولي وحزب الله وقيادات الإخوان، وكان محورهم العسكري يتضمن تدريب عناصر الإخوان عسكرياً لتنفيذ عمليات إرهابية وإحداث فوضى، وتوفير دعم مالي لتمول المُخطط بهدف إسقاط المؤسسات والاستيلاء على حُكم مصر.

وذكر ممثل النيابة بأن المُخطط لم يُنفذ بين ليلة وضحاها، فالمرحلة الأولى كانت من 2005 وحتى قبل يناير 2011، والمرحلة الثانية خلال أحداث الثورة، والمرحلة الثالثة ما بعدها.

وأشارت النيابة إلى أن مصر ندين لها بالعرفان والجميل، وأن مفهومة الوطنية لدى الإخوان مبني على رسائل حسن البنا التي يعتبروها دستوراً لهم، فهي بالنسبة لهم حفنة من تراب.