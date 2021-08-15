«سي ان ان»: الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان

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نقلت قناة CNN التلفزيونية عن مصادر عسكرية ودبلوماسية أن الولايات المتحدة قد ترسل قوات إضافية إلى أفغانستان.

ولم توضح المحطة ولم تذكر مزيدا من التفاصيل، مشيرة فقط إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق في وقت سابق على إرسال أول مجموعة من القوات الأمريكية إلى البلاد، والتي ستكون مهمتها إجلاء موظفي السفارة والمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة والدول خلال إقامتهم في أفغانستان.

كما أشارت CNN إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي أرسلت التعزيزات منها إلى أفغانستان، الجنرال فرانك ماكنزي، وصل إلى منطقة الخليج يوم الأحد للسيطرة على الوضع.