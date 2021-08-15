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الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار

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الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار الجيش الأمريكي ينقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابل من مقر السفارة إلى المطار

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أعلن الجيش الأمريكي نقل القائم بأعمال سفارة واشنطن في كابول من مقر السفارة إلى المطار.

فيما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أن بلاده قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابول، وإرسال قوات عسكرية إلى الإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.

وأضاف لو دريان أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان.

وقال: «بأمر من رئيس الجمهورية ستنشر وزارة القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة تعزيزات عسكرية وقوات جوية في دولة الإمارات العربية حتى يتسنى البدء في عمليات الإجلاء الأولى إلى أبوظبي».

وطلبت باريس يوم الجمعة الماضي من جميع مواطنيها المقيمين في أفغانستان مغادرة البلاد بسبب تطورات الوضع الأمني.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية مساء اليوم بأن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد يوم الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الوطني على خلفية التطورات في أفغانستان.

جدير بالذكر أن حركة «طالبان» الأفغانية أعلنت أن مسلحيها دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة كابل، بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

المصرى اليوم

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