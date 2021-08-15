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نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان

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نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان نيبال تطلب إجلاء 1500 من مواطنيها يعملون في أفغانستان

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طلبت حكومة نيبال اليوم الأحد المساعدة في إجلاء نحو 1500 نيبالي يعملون حراس أمن في سفارات أجنبية ومنظمات إغاثة دولية في أفغانستان.

قالت سيوا لامسال، المتحدثة باسم وزارة الخارجية النيبالية، لرويترز في كاتمندو "كتبنا رسميا للسفارات نطالبهم بذلك".

أضافت لامسال أن شكلت لجنة لتحديد العدد الفعلي للنيباليين الذين يعملون في كابول وأنحاء أفغانستان.

وتابعت "ستتخذ الحكومة ترتيبات لإجلائهم".

وليس لنيبال تمثيل دبلوماسي في أفغانستان لكن ألوفا من مواطنيها يعملون حراس أمن في المقار الدبلوماسية هناك.

المصرى اليوم

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